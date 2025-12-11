Scossa in Italia torna la paura | Sentita fino a lì

Una scossa di terremoto ha scosso l’Italia, suscitando timori e preoccupazioni tra la popolazione. All’inizio, il movimento sembrava solo un lieve tremore, quasi impercettibile, ma la sensazione di instabilità ha immediatamente riacceso la paura di un evento più forte. La situazione ha portato a un rinnovato senso di vulnerabilità in diverse zone del paese.

All'inizio sembrava solo un tremore, uno di quei brividi sottili che attraversano il terreno senza lasciare segni evidenti. Chi era in strada ha avvertito appena una vibrazione sotto i piedi, chi era in casa ha percepito un lieve ondeggiare dei vetri, come se il vento si fosse fatto improvvisamente più deciso. Nessuno, in quel momento, immaginava che ciò che stava per accadere avrebbe attirato l'attenzione degli strumenti e degli esperti. Poi, qualche secondo appena, e quel fremito si è trasformato in un segnale chiaro sui monitor dei sismografi: un impulso netto, arrivato dritto dal sottosuolo.