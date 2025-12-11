Scossa in Italia torna la paura | Sentita fino a lì

Thesocialpost.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto ha scosso l’Italia, suscitando timori e preoccupazioni tra la popolazione. All’inizio, il movimento sembrava solo un lieve tremore, quasi impercettibile, ma la sensazione di instabilità ha immediatamente riacceso la paura di un evento più forte. La situazione ha portato a un rinnovato senso di vulnerabilità in diverse zone del paese.

All’inizio sembrava solo un tremore, uno di quei brividi sottili che attraversano il terreno senza lasciare segni evidenti. Chi era in strada ha avvertito appena una vibrazione sotto i piedi, chi era in casa ha percepito un lieve ondeggiare dei vetri, come se il vento si fosse fatto improvvisamente più deciso. Nessuno, in quel momento, immaginava che ciò che stava per accadere avrebbe attirato l’attenzione degli strumenti e degli esperti. Poi, qualche secondo appena, e quel fremito si è trasformato in un segnale chiaro sui monitor dei sismografi: un impulso netto, arrivato dritto dal sottosuolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

scossa in italia torna la paura sentita fino a l236

© Thesocialpost.it - Scossa in Italia, torna la paura: “Sentita fino a lì”

scossa italia torna pauraTerremoto in Italia: colpita una delle aree più a rischio, la stessa della tragedia del 1980 - Scuole chiuse e tanta preoccupazione per la scossa di terremoto che nella notte ha colpito una delle aree più a rischio della Penisola italiana. Da ecoo.it

scossa italia torna pauraAncora terremoto a Montefredane, torna la paura. Scuole chiuse - 0 è stata registrata nella notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulca ... Scrive corriereirpinia.it