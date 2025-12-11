Scossa in Italia torna la paura | Sentita fino a lì

Una forte scossa di terremoto ha scosso l’Italia, provocando paura e preoccupazione tra la popolazione. Le vibrazioni sono state percepite anche a distanza, generando timori e interrogativi sulla sicurezza delle strutture. Un evento che ha richiamato l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio e sulla necessità di misure di prevenzione più efficaci.

Un brivido improvviso, una vibrazione sottile che ha attraversato le case e le strade, lasciando tutti con il fiato sospeso. In pochi istanti, la routine di una mattina qualunque si è trasformata in tensione: c’era qualcosa nell’aria, e nessuno riusciva a spiegarsi cosa stesse succedendo davvero. Le voci sono subito corse di bocca in bocca: “L’hai sentita anche tu?”, “Pare abbia tremato tutto il palazzo!”. E mentre i telefoni iniziavano a squillare, la paura tornava a farsi sentire, quella paura che chi vive in certe zone conosce fin troppo bene. Il battito della terra: cosa è successo davvero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il colloquio a La Scossa, evento realizzato da Open tra Laura Onnis (vicepresidente di Italia Solare, in un confronto con Simone Togni (presidente di ANEV) e Claudia Meloni (Responsabile di progetto di ENEA) - facebook.com Vai su Facebook

?La scossa. Il mix di energie per mettere in sicurezza l’Italia ift.tt/0A423Wu #evento #takethedate Vai su X

Terremoto in Italia: colpita una delle aree più a rischio, la stessa della tragedia del 1980 - Scuole chiuse e tanta preoccupazione per la scossa di terremoto che nella notte ha colpito una delle aree più a rischio della Penisola italiana. Riporta ecoo.it

Ancora terremoto a Montefredane, torna la paura. Scuole chiuse - 0 è stata registrata nella notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulca ... Si legge su corriereirpinia.it