Scossa in Italia torna la paura | Sentita fino a lì 

Caffeinamagazine.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte scossa di terremoto ha scosso l’Italia, provocando paura e preoccupazione tra la popolazione. Le vibrazioni sono state percepite anche a distanza, generando timori e interrogativi sulla sicurezza delle strutture. Un evento che ha richiamato l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio e sulla necessità di misure di prevenzione più efficaci.

Un brivido improvviso, una vibrazione sottile che ha attraversato le case e le strade, lasciando tutti con il fiato sospeso. In pochi istanti, la routine di una mattina qualunque si è trasformata in tensione: c’era qualcosa nell’aria, e nessuno riusciva a spiegarsi cosa stesse succedendo davvero. Le voci sono subito corse di bocca in bocca: “L’hai sentita anche tu?”, “Pare abbia tremato tutto il palazzo!”. E mentre i telefoni iniziavano a squillare, la paura tornava a farsi sentire, quella paura che chi vive in certe zone conosce fin troppo bene. Il battito della terra: cosa è successo davvero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

scossa italia torna pauraTerremoto in Italia: colpita una delle aree più a rischio, la stessa della tragedia del 1980 - Scuole chiuse e tanta preoccupazione per la scossa di terremoto che nella notte ha colpito una delle aree più a rischio della Penisola italiana. Riporta ecoo.it

scossa italia torna pauraAncora terremoto a Montefredane, torna la paura. Scuole chiuse - 0 è stata registrata nella notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulca ... Si legge su corriereirpinia.it