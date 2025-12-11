Scoperto un focolaio di aviaria in un allevamento del Ferrarese coinvolti 50mila capi

Un nuovo focolaio di aviaria è stato rilevato in un allevamento del Ferrarese, coinvolgendo circa 50.000 capi. A darne comunicazione è il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, attraverso i propri canali social, evidenziando la presenza di questa emergenza sanitaria nella zona.

