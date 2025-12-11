Scoperta green dei ricercatori italiani | gusci di mandorla per produrre circuiti elettrici

Ricercatori italiani hanno sviluppato un innovativo metodo per realizzare circuiti elettrici utilizzando gusci di mandorla biodegradabili. Questo progresso, coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato sulla rivista “Advanced Functional Materials”, apre nuove prospettive per l’elettronica sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

L’eccellenza dei prodotti italiani supera anche la fantasia. Trasformare i gusci di mandorla in elettronica biodegradabile infatti non è la trama di un film di fantascienza bensì il risultato di uno studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato sulla rivista “Advanced Functional Materials”. Un team di ricercatrici e ricercatori guidato dal professore Francesco Greco, associato di bioingegneria, ha dimostrato la possibilità di produrre circuiti e sensori completamente bioderivati??e biodegradabili utilizzando gusci di mandorla. Studio realizzato col contributo di azienda leader di mandorle biologiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

