Scontro Usa-Venezuela su furto nave

Il Venezuela e gli Stati Uniti si trovano in una crescente tensione dopo l'annuncio di Donald Trump di aver sequestrato una petroliera al largo delle coste di Caracas. La disputa ha suscitato accuse reciproche e aumentato le tensioni tra i due paesi, evidenziando le complesse relazioni nel contesto geopolitico e energetico della regione.

2.07 Il Venezuela ha accusato gli Usa di "furto sfrontato" dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato il sequestro di una petroliera al largo delle coste di Caracas. In un comunicato, il ministero degli Esteri "denuncia e condanna con fermezza quello che costituisce un furto palese e un atto di pirateria internazionale, annunciato pubblicamente dal presidente Trump".Dal canto loro gli Usa ribattono che "la nave era usata per trasportare petrolio sanzionato proveniente da Venezuela e Iran". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

