Scontro tra due Comuni dinanzi al Giudice di Pace

Due Comuni confinanti, Caserta e San Nicola La Strada, sono coinvolti in una disputa legale che si è evoluta in un acceso scontro dinanzi al Giudice di Pace. La controversia riguarda questioni di competenza e interessi territoriali, coinvolgendo le rispettive amministrazioni comunali in una battaglia giudiziaria che sta attirando l’attenzione della comunità locale.

Una vera e propria battaglia legale tra due Comuni, tra l'altro confinanti. E' quello che sta avvenendo tra gli Enti di Caserta e San Nicola La Strada. Tema del contendere i verbali elevati dalla polizia municipale di Caserta intervenuta a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un.

Rifiuti, si infiamma lo scontro dopo le scelte di Torrebelvicino e Schio e il ricorso al Tar di Ava contro parte delle delibere dei due Comuni. Furente Boscoscuro: "Torrebelvicino non cede al ricatto"

Incidente a Calvizzano, scontro tra due auto: feriti all'incrocio con Villaricca - Un rocambolesco incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 8,30, a Calvizzano, nei pressi del confine con Villaricca.