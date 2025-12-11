Scontro tra due auto a Cannetolo | tre persone ferite e trasportate a Vaio

Giovedì 11 dicembre, poco prima delle 15:30, un incidente stradale si è verificato a Cannetolo, frazione di Fontanellato. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale, causando il ferimento di tre persone, trasportate successivamente all'ospedale Vaio. L'evento ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione.

