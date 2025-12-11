Scivola da una scala mentre pota un albero | dichiarata la morte cerebrale per un ex ginecologo

Lorenzo Speciale, 70 anni, ex ginecologo di Partinico, è stato dichiarato morto cerebrale dopo una caduta da una scala mentre potava un albero di ulivo a Trappeto. L'incidente è avvenuto lo scorso primo dicembre in una villetta di contrada San Giuseppe, lasciando famiglia e amici in preda al dolore.

