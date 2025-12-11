Sciopero | Salvini ' diritto sacrosanto ma farlo sempre di venerdì non è serio'
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Non si può impedire lo sciopero il venerdì o lunedì. Posso solo far notare, chi è davanti al televisore, che nell'80% dei casi lo sciopero cade o lunedì o venerdì. Il diritto allo sciopero è sacrosanto, però quando è serio. Perché questa settimana ci sono stati due scioperi sul trasporto pubblico. La gente non ne può più". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. "Io ho fatto più di una volta la precettazione e apriti cielo, Salvini fascista. Il diritto allo sciopero è sacrosanto ma da ministro dei Trasporti ho il dovere di garantire anche il diritto alla mobilità per tutti gli altri". 🔗 Leggi su Iltempo.it
