Sciopero parla Paolo Capone Leader UGL | Occupazione ai massimi storici no a uso politico dei lavoratori

Paolo Capone, leader dell'UGL, commenta lo sciopero indetto dalla CGIL contro la Manovra finanziaria, sottolineando come l'occupazione sia ai massimi storici e ribadendo il dissenso verso l'uso politico dei lavoratori. L'UGL si distingue per la sua posizione contraria all'astensione dal lavoro promossa dalla confederazione rivale.

“L'UGL esprime netto dissenso rispetto allo sciopero indetto dalla CGIL contro la Manovra finanziaria. Si tratta di uno sciopero politico e pregiudiziale, che nulla ha a che vedere con la tutela reale dei lavoratori. Ancora una volta si tenta di trasformare il sindacato in un soggetto di opposizione al Governo, utilizzando i lavoratori come strumento di scontro ideologico. Non è evocando conflitti o alimentando tensioni sociali che si costruiscono soluzioni. Il nostro compito resta quello di difendere i lavoratori attraverso il dialogo e il confronto, non di fomentare contrapposizioni che allontanano il sindacato dalla sua missione originaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it