Sciopero nazionale Trenord | Previste ripercussioni sul servizio

Leccotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero nazionale indetto dalla Cgil il 12 dicembre, dalle 00:00 alle 21:00, potrebbe causare disagi e variazioni nel servizio di Trenord. L’adesione allo sciopero interesserà i treni regionali, suburbani e i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona, con possibili ripercussioni sulla mobilità dei passeggeri nella giornata interessata.

“Da mezzanotte alle 21 di venerdì 12 dicembre, l’organizzazione sindacale Cgil ha indetto uno sciopero nazionale che avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

