Sciopero nazionale Cgil contro la manovra di bilancio | domani manifestazione a Bari

Si svolgerà domani a Bari la manifestazione pugliese della Cgil che rientra nello sciopero nazionale indetto dal sindacato per protestare contro la manovra di bilancio del Governo. Il corteo dei partecipanti alla mobilitazione (provenienti da tutte le province della Puglia) arriverà alle 9.30 in.
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata
Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio, a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell'astensione - Sono esentati dall'adesione allo sciopero generale nazionale l'igiene ambientale, ...
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, Landini a Firenze: corteo da Santa Maria Novella - Manifestazione nazionale contro la legge di Bilancio "ingiusta": concentramento alle 9, in piazza attesi lavoratori da tutta la Toscana con il segretario La ...