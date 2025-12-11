Sciopero generale | venerdì la Cgil di Sondrio scende in piazza
Venerdì 12 dicembre, la Cgil di Sondrio parteciperà allo sciopero generale, manifestando il proprio dissenso verso la Legge di Bilancio ritenuta inadeguata ai bisogni del Paese. L'evento vedrà i lavoratori e i sindacalisti scendere in piazza per esprimere le proprie istanze e ribadire l'importanza di politiche più attente alle esigenze della comunità.
Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall’esplodere di un’enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Scrive tg24.sky.it
Domani lo sciopero generale: stop a treni e scuole, sanità a rischio - Da mezzanotte alle 21 previste cancellazioni per il trasporto pubblico. Segnala rainews.it