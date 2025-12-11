Sciopero generale venerdì 12 dicembre | si ferma il trasporto pubblico

Venerdì 12 dicembre 2025 è programmato uno sciopero generale che coinvolgerà il settore del trasporto pubblico, con fermate del personale viaggiante, di stazione e delle biglietterie. La protesta potrebbe influenzare la mobilità urbana e regionale, causando possibili disagi per i pendolari e gli utenti dei servizi di trasporto.

E’ previsto per venerdì 12 dicembre 2025uno sciopero del personale viaggiante, di stazione e delle biglietterie. Lo rende noto la Tua informando che anche la federazione dei trasporti Filt Cgil ha aderito allo sciopero generale proclamato dalla per la giornata di venerdì 12 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Secondo tg24.sky.it

Domani lo sciopero generale: stop a treni e scuole, sanità a rischio - Da mezzanotte alle 21 previste cancellazioni per il trasporto pubblico. Lo riporta rainews.it