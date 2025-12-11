Sciopero generale venerdì 12 dicembre | si ferma il trasporto pubblico

Chietitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre 2025 è programmato uno sciopero generale che coinvolgerà il settore del trasporto pubblico, con fermate del personale viaggiante, di stazione e delle biglietterie. La protesta potrebbe influenzare la mobilità urbana e regionale, causando possibili disagi per i pendolari e gli utenti dei servizi di trasporto.

E’ previsto per venerdì 12 dicembre 2025uno sciopero del personale viaggiante, di stazione e delle biglietterie. Lo rende noto la Tua informando che anche la federazione dei trasporti Filt Cgil ha aderito allo sciopero generale proclamato dalla per la giornata di venerdì 12 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

sciopero generale venerd236 12Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Secondo tg24.sky.it

sciopero generale venerd236 12Domani lo sciopero generale: stop a treni e scuole, sanità a rischio - Da mezzanotte alle 21 previste cancellazioni per il trasporto pubblico. Lo riporta rainews.it