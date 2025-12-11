Sciopero generale | treni fermi per tutta la giornata di domani

Domani sarà una giornata di sciopero generale in tutto il Paese, con fermo dei treni e sospensione dei servizi pubblici e privati. Il sindacato Cgil ha proclamato l’astensione dal lavoro, coinvolgendo anche il settore ferroviario, per protestare su questioni legate ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro.

Il sindacato Cgil ha indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 00.01 alle ore 21.00 di domani, venerdì 12 dicembre 2025 e potrà generare ripercussioni anche ai servizi Regionali, Suburbani, Aeroportuale e Lunga. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall'esplodere di un'enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata

Sciopero nazionale 12 dicembre, solo treni e bus fermi: gli aerei volano - Sciopero Cgil del 12 dicembre: trasporti, scuola e servizi pubblici coinvolti nella protesta contro la manovra.

Sciopero a Milano e Lombardia il 12 dicembre, con metro e treni fermi, scuole chiuse, manifestazioni: orari e fasce di garanzia - Venerdì 12 dicembre 2025 l'Italia torna a fermarsi a causa di uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dal sidacato Cgil, che coinvolge pubblico i ...