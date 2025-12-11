Sciopero generale possibili disagi sul trasporto pubblico nel Ravennate
Domani, venerdì, si terrà uno sciopero di 24 ore a livello nazionale indetto da Filt Cgil, con possibili disagi nel trasporto pubblico nel Ravennate. La protesta potrebbe influire sui servizi di mobilità nella zona, causando interruzioni e ritardi per cittadini e pendolari.
Nella giornata di domani, venerdì, è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da Filt Cgil. Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti (esclusi aerei). Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi 00:00-21:00, trasporto locale con variazioni da città a città Vai su X
Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero oggi 12 dicembre, al via la mobilitazione della Cgil: possibili disagi per treni e mezzi pubblici – La diretta - Le news in diretta dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil per oggi venerdì 12 dicembre contro la manovra di bilancio. Riporta msn.com
Domani lo sciopero generale contro la Finanziaria, possibili disagi - Le ragioni della protesta sono legate ai contenuti della manovra finanziaria del governo, misure insufficienti secondo il sindacato. Scrive rainews.it
Sciopero Aset: possibili disagi nella raccolta dei rifiuti il 10 dicembre