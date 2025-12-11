Sciopero generale modifiche a bus per manifestazione con corteo
Domani, venerdì 12 dicembre, si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà anche le linee di autobus, a causa della manifestazione organizzata dalla Cgil. Il corteo partirà da Piazza Santa Maria Novella e si concluderà in Piazza del Carmine, con effetti sulle corse dei mezzi pubblici a partire dalle ore 9.
Domani, venerdì 12 dicembre, a causa della manifestazione Cgil con corteo con partenza da Piazza Santa Maria Novella fino a Piazza del Carmine, dalle ore 9.30 circa e fino al termine della manifestazione, saranno attuate deviazioni temporanee di percorso di molte linee urbane.Il corteo partirà da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It Vai su X
SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti a rischio, un venerdì nero per milioni di utenti. Salvini "Grande iresponsabilità" - Domani, venerdì 12 dicembre 2025, l’ennesimo venerdì nero in tutta Italia per lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio. Scrive tg.la7.it
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Come scrive tg24.sky.it