Sciopero generale l’Italia si ferma di nuovo! Ecco quando

Venerdì 12 dicembre, l’Italia si fermerà nuovamente a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil. L'agitazione interesserà l'intera giornata lavorativa, coinvolgendo diverse categorie e settori. Questa mobilitazione si inserisce nel quadro delle proteste sociali e sindacali in corso, puntando a richiamare l'attenzione su tematiche importanti per lavoratori e cittadini.

Venerdì 12 dicembre è previsto lo sciopero generale indetto dalla Cgil che interesserà l'intera giornata lavorativa. La mobilitazione coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati, dai trasporti alla scuola, passando per la sanità e la pubblica amministrazione. Secondo il sindacato, l'agitazione nasce dalla necessità di modificare una Legge di Bilancio 2026 considerata ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e giovani. Le manifestazioni prevedono presidi e comizi in tutte le regioni d'Italia. La mobilitazione interesserà anche i lavoratori in appalto e i servizi di supporto, mentre nelle aree soggette agli obblighi della Legge 1461990, resteranno operative le funzioni considerate essenziali.

