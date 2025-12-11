Sciopero generale Landini | Il 12 dicembre in piazza per gli italiani che pagano l’austerità

Il 12 dicembre si svolgerà uno sciopero generale coinvolgendo lavoratori di tutti i settori pubblico e privato, chiamato a manifestare contro le politiche di austerità. Il Segretario della Cgil, Landini, ha sottolineato che l’obiettivo è inviare un messaggio di richiesta di cambiamenti concreti nel mondo del lavoro a livello nazionale.

Sono coinvolti nello sciopero tutti i settori del lavoro pubblico e privato. I lavoratori italiani scenderanno in piazza per “mandare un messaggio chiaro: il mondo del lavoro vuole cambiamenti veri”, come dichiarato dal Segretario generale della Cgil. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero generale, Landini: “Il 12 dicembre in piazza per gli italiani che pagano l’austerità”

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

