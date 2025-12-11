Sciopero generale in Portogallo contro una riforma del codice del lavoro

Il Portogallo si prepara a uno sciopero generale l’11 dicembre, con forti disagi previsti nei trasporti pubblici, scuole e ospedali. La protesta è indetta contro una riforma del codice del lavoro sostenuta dal governo di destra, suscitando preoccupazioni tra cittadini e lavoratori circa le implicazioni per i servizi essenziali.

L’11 dicembre in Portogallo sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici, nelle scuole e negli ospedali a causa di uno sciopero generale contro un progetto di riforma del codice del lavoro sostenuto dal governo di destra. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Sciopero generale in Portogallo contro una riforma del codice del lavoro

Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall’esplodere di un’enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Sciopero generale in Portogallo contro una riforma del codice del lavoro - L’11 dicembre in Portogallo sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici, nelle scuole e negli ospedali a causa di uno sciopero generale contro un progetto di riforma del codice del lavoro sosten ... Segnala internazionale.it

Video. Portogallo, primo sciopero generale in 12 anni: servizi pubblici paralizzati - In Portogallo, i principali sindacati hanno indetto giovedì sciopero nazionale contro le riforme del lavoro del governo. Riporta it.euronews.com