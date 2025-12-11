Sciopero generale in Portogallo contro una riforma del codice del lavoro

Il Portogallo si prepara a uno sciopero generale l’11 dicembre, con forti disagi previsti nei trasporti pubblici, scuole e ospedali. La protesta è indetta contro una riforma del codice del lavoro sostenuta dal governo di destra, suscitando preoccupazioni tra cittadini e lavoratori circa le implicazioni per i servizi essenziali.

L’11 dicembre in Portogallo sono previsti forti disagi nei trasporti pubblici, nelle scuole e negli ospedali a causa di uno sciopero generale contro un progetto di riforma del codice del lavoro sostenuto dal governo di destra. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

