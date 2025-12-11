Sciopero generale il 12 dicembre il venerdì nero per i trasporti
Il 12 dicembre si preannuncia come un venerdì nero per i trasporti, con uno sciopero generale indetto dalla Cgil per protestare contro la legge di Bilancio considerata ingiusta. La giornata potrebbe causare disagi significativi per chi deve spostarsi, coinvolgendo diverse modalità di trasporto e interessando molte città italiane.
Altro venerdì nero soprattutto per chi viaggia, quello di domani, venerdì 12 dicembre, a causa dello sciopero generale, questa volta indetto dalla Cgil, che protesta contro la legge di Bilancio giudicata ingiusta. A rischio dunque i servizi di vari comparti, dalla scuola al trasporto ferroviario.
SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio
Sciopero 12 dicembre 2025: stop treni e scuole chiuse, sanità a rischio - Contro una manovra di bilancio ritenuta "ingiusta", la Cgil ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale.