Sciopero generale della Cgil Funaro | Sarò in piazza

Firenzetoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con la partecipazione di Funaro, che annuncia la sua presenza in piazza. L’evento mira a evidenziare le esigenze urgenti delle città e delle amministrazioni comunali, sottolineando l’importanza di ascoltare e affrontare le questioni che riguardano il territorio e i suoi cittadini.

Sarò in piazza domani, sarò in piazza per lo sciopero, per ribadire quelle che sono le necessità delle città e delle amministrazioni comunali. Lo stiamo vedendo con le finanziarie, lo stiamo vedendo con i provvedimenti del governo, sono troppi tagli a partire dai tagli lineari che ci sono stati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

