Sciopero generale del 12 dicembre | corteo in città dalle 9.30

Ecodibergamo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale con un corteo che partirà alle 9.30 da Piazza Pontida a Bergamo. La manifestazione, promossa dalla Cgil, coinvolgerà la città e si concluderà nel centro, rappresentando un momento di mobilitazione per le categorie coinvolte.

LA MOBILITAZIONE. A Bergamo la Cgil ha organizzato un corteo con partenza alle 9.30 da Piazza Pontida e arrivo nel centro città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

