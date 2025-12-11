Sciopero generale del 12 dicembre | corteo in città dalle 9.30

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale con un corteo che partirà alle 9.30 da Piazza Pontida a Bergamo. La manifestazione, promossa dalla Cgil, coinvolgerà la città e si concluderà nel centro, rappresentando un momento di mobilitazione per le categorie coinvolte.

A Bergamo la Cgil ha organizzato un corteo con partenza alle 9.30 da Piazza Pontida e arrivo nel centro città.

DOMANI SCIOPERO GENERALE CGIL, CORTEO A GENOVA, COINVOLTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE IN APPALTO Il concentramento è previsto alle ore 9 davanti alla Stazione Marittima: da lì partirà il corteo di lavoratrici e lavoratori

Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It

Venerdì 12 dicembre la CGIL ha indetto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati: quindi trasporti, sanità e scuola, tra gli altri.

Sciopero generale di 24 ore a Roma il 12 dicembre, coinvolgerà vari i settori pubblici e privati.