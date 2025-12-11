Sciopero generale contro la manovra del Governo a Bergamo corteo della Cgil
Bergamo. Venerdì, 12 dicembre, è in programma lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per l’intera giornata di lavoro contro la nuova manovra finanziaria del Governo Meloni. A Bergamo è previsto un corteo cittadino, con partenza alle 9,30 da piazza Pontida e arrivo in centro. In provincia sono organizzati presìdi e iniziative davanti ai luoghi di lavoro. Le ragioni della mobilitazione sono chiare: da 3 anni salari e pensioni perdono potere d’acquisto a causa del fiscal drag, che ha sottratto alle persone con redditi fissi 25 miliardi di euro. La manovra del Governo non interviene su questo squilibrio, sostiene il sindacato, e non stanzia risorse adeguate per sanità, scuola, casa, sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
