Sciopero generale contro la Finanziaria Buscemi | 300 lavoratori agrigentini saranno a Palermo

Domani, a Palermo, si terrà una manifestazione regionale in piazza Indipendenza, con circa 300 lavoratori e pensionati provenienti da Agrigento. Lo sciopero generale è una risposta alle criticità della nuova legge finanziaria, coinvolgendo diverse categorie e rappresentando un momento importante di mobilitazione sociale.

Saranno 300 i lavoratori e pensionati che domani parteciperanno alla manifestazione regionale di piazza Indipendenza a Palermo. Lo annuncia il segretario generale della Cgil Agrigento, Alfonso Buscemi. “La mobilitazione, proclamata dalla Cgil nazionale, guidata da Maurizio Landini nell’ambito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall’esplodere di un’enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Landini a Brescia: «Venerdì sciopero generale contro la Finanziaria» - Il segretario generale Cgil protagonista di incontri in diversi luoghi di lavoro in vista della mobilitazione del 12 dicembre della Cgil: dall' Iveco, agli Spedali Civili e infine una assemblea alla C ... Come scrive brescia.corriere.it

Sciopero generale, Cgil in piazza : "Questa Finanziaria è ingiusta. Aumentare subito salari e pensioni" - Aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile e contrastare la precarietà. Riporta msn.com