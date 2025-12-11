Sciopero generale con corteo domani a Genova | bus e treni a rischio cosa sapere

Domani, venerdì 12 dicembre, Genova si prepara a uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con un corteo previsto in città. Tra le principali conseguenze, bus e treni potrebbero subire disagi e riduzioni di servizio. Ecco tutto ciò che è importante sapere per affrontare la giornata di mobilitazione.

Genova si prepara per lo sciopero generale di domani, venerdì 12 dicembre, indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio del governo. La mobilitazione durerà per l'intera giornata di lavoro.Il corteo a Genova: quando, il percorsoNel capoluogo ligure si terrà la mobilitazione regionale con un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sciopero generale, "su Genova gli occhi del mondo": orari corteo, chi si ferma domani - Imponente manifestazione domani a Genova per lo sciopero generale: hanno già annunciato la presenza personaggi noti a livello nazionale e mondiale come Greta Thunberg, Francesca Albanese, Yanis Varouf ... Si legge su genovatoday.it

Sciopero generale, il 'red friday' contro la finanziaria: trasporti e orari. Corteo a Firenze - Anziché un black friday di shopping, per i sindacati di base sarà un "red friday" di sciopero: domani, venerdì 28 novembre, sarà sciopero generale nazionale. Si legge su 055firenze.it

Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall’esplodere di un’enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X