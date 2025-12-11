Sciopero generale Cgil predisposti servizi minimi nello Stretto da Caronte & Tourist

Reggiotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dello sciopero generale del 12 dicembre proclamato da Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto servizi minimi per garantire la mobilità nello Stretto durante le ventiquattro ore di astensione dal lavoro.

