Sciopero generale Cgil predisposti servizi minimi nello Stretto da Caronte & Tourist
In vista dello sciopero generale del 12 dicembre proclamato da Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto servizi minimi per garantire la mobilità nello Stretto durante le ventiquattro ore di astensione dal lavoro.
In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre, proclamato da Cgil con l’adesione della federazione di categoria Filt-Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle ore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It Vai su X
SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Generale, Caronte & Tourist ha predisposto i servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina - In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da CGIL con l’adesione della federazione di categoria FilT- Si legge su strettoweb.com
Sciopero generale del 12 dicembre: Caronte & Tourist garantisce i servizi minimi nello Stretto e verso le isole minori - CGIL per venerdì 12 dicembre, contro la Legge di Bilancio 2026, il Gruppo Caronte & Tourist ha annunciato ... Lo riporta reggiotv.it