Sciopero generale Cgil il Pd scende in campo | Manovra ingiusta colpisce famiglie e lavoratori

Il Partito Democratico commenta lo sciopero generale indetto dalla Cgil per domani, evidenziando come la nuova Legge di Bilancio sia ingiusta e penalizzi famiglie e lavoratori. La mobilitazione nazionale mira a esprimere il dissenso nei confronti delle misure adottate dal governo, suscitando forti polemiche e dibattiti nel panorama politico e sociale.

Per la giornata di domani, venerdì, la Cgil ha un indetto uno sciopero generale a livello nazionale per manifestare il dissenso verso la nuova Legge di bilancio. La federazione Pd di Cesena aderisce allo sciopero indetto dal sindacato per chiedere di modificare il Ddl Bilancio, una riforma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall’esplodere di un’enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Bologna e lo sciopero generale Cgil del 12 dicembre, gli orari di bus e treni e gli altri settori coinvolti: «Contro la manovra del governo e per i 10.000 lavoratori a rischio» - In regione 50 tavoli di crisi: «I dipendenti della Woolrich con noi». corrieredibologna.corriere.it scrive

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Come scrive tg24.sky.it