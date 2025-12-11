Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio venerdì a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell’astensione

Venerdì a Genova si svolgerà un presidio davanti alla Prefettura in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio. Durante la giornata, sono garantiti al 100% i servizi di trasporto per persone con disabilità, mentre sono esentati dall’adesione alcuni settori come igiene ambientale, personale del Ministero della Giustizia e trasporto aereo.

Garantiti al 100% solo i servizi di trasporto delle persone con disabilità. Sono esentati dall'adesione allo sciopero generale nazionale l'igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, il trasporto aereo.

