Sciopero generale autobus a rischio | ecco le fasce di orario garantite
Venerdì si terrà uno sciopero generale di 24 ore indetto da Filt Cgil a livello nazionale, con possibili ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale. Start Romagna comunica che alcune fasce di orario saranno garantite, ma si raccomanda di verificare eventuali variazioni prima di programmare gli spostamenti.
Venerdì è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da Filt Cgil. "Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale", informa Start Romagna. Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà garantito sono quelle dalle 5,30.
