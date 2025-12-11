Sciopero generale autobus a rischio | ecco le fasce di orario garantite

Venerdì si terrà uno sciopero generale di 24 ore indetto da Filt Cgil a livello nazionale, con possibili ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale. Start Romagna comunica che alcune fasce di orario saranno garantite, ma si raccomanda di verificare eventuali variazioni prima di programmare gli spostamenti.

