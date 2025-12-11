Sciopero generale autobus a rischio | ecco le fasce di orario garantite

Venerdì si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore indetto da Filt Cgil a livello nazionale, con possibili ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale. Start Romagna informa che alcune fasce orarie saranno garantite, mentre altre potrebbero essere soggette a interruzioni. È importante consultare le fasce di garanzia per pianificare gli spostamenti.

Venerdì è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da Filt Cgil. "Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale", informa Start Romagna. Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà garantito sono quelle dalle 5,30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

