Sciopero generale anche Pd e Prc aderiscono alla mobilitazione | Una finanziaria che non guarda alla realtà

Il prossimo venerdì si terrà uno sciopero generale a cui aderiscono anche il Pd e il Prc, denunciando una finanziaria giudicata distaccata dalla realtà economica e sociale. Il segretario territoriale del Pd forlivese, Enrico Monti, esprime solidarietà ai lavoratori e alle famiglie coinvolte nella mobilitazione, sottolineando l'importanza di una risposta più attenta alle esigenze della popolazione.

"Siamo a fianco dei lavoratori e delle famiglie nella mobilitazione di venerdì". Annuncia così l’adesione del Pd allo sciopero generale, il segretario territoriale dem forlivese, Enrico Monti. “Come Pd forlivese aderiamo allo sciopero proclamato da Cgil, di fronte ad un sempre minore potere di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Sciopero generale del 12 dicembre: il PD della Provincia di Rieti sarà al corteo di piazza Cavour - La Federazione provinciale del Partito Democratico di Rieti aderisce e sostiene lo sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 12 dicembre 2025 e invita iscritte, iscritti, simpatizzanti e cit ... Segnala rietinvetrina.it

PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «PRC: SCIOPERO GENERALE CONTRO MANOVRA DEL RIARMO» - Rifondazione Comunista sostiene e invita a partecipare allo sciopero generale indetto per venerdi 28 novembre dai sindacati di base contro la manovra del ... Da agenziagiornalisticaopinione.it