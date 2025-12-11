Sciopero generale all’Italia serve un patto sociale non scontri rituali La versione di Bonanni

L'Italia si trova di fronte a uno sciopero generale che riaccende il dibattito sociale e politico. Tuttavia, l'attenzione si concentra sulla necessità di un patto sociale stabile, piuttosto che su scontri rituali. La questione centrale riguarda il clima di tensione e le strategie per affrontare le sfide economiche, evitando divisioni che rischiano di aggravare le ferite del paese.

Lo sciopero promosso da Landini non sposta una virgola nella politica di bilancio. Non è questo il punto, e lo sanno persino le pietre: quando al governo non siedono “amici”, ogni autunno diventa il pretesto per cospargere sale sulle ferite invece di contribuire a curarle. Eppure i problemi di oggi non sono diversi da quelli di ieri. Se davvero si avesse a cuore il benessere del Paese, più che gettare benzina sul fuoco che divampa a danno degli stessi cittadini-lavoratori, si lavorerebbe a soluzioni condivise, insieme agli altri sindacati e alle associazioni imprenditoriali, per costruire convergenze praticabili con il governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

