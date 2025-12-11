Sciopero generale a Napoli il 12 dicembre stop a metro bus e treni | orari e chi si ferma

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale, coinvolgendo anche la regione Campania. Durante questa giornata, metro, bus e treni saranno sospesi, con fasce di garanzia garantite da Anm, Eav e Trenitalia. Ecco le informazioni sugli orari e le modalità di fermo dei mezzi di trasporto.

Sciopero nazionale di 24 ore, in Campania si fermano i mezzi di trasporto. Fasce di garanzia di Anm, Eav e Trenitalia. Possibili disagi negli spostamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It Vai su X

SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale a Napoli il 12 dicembre, stop a metro, bus e treni: orari e chi si ferma - Sciopero nazionale di 24 ore, in Campania si fermano i mezzi di trasporto. Si legge su fanpage.it

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Scrive tg24.sky.it