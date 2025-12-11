Sciopero generale a Milano il 12 dicembre stop a treni e mezzi Atm | orari e fasce di garanzia

Il 12 dicembre a Milano si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Durante la giornata, saranno garantite alcune fasce di servizio, ma sono previste interruzioni per treni Trenord e mezzi Atm, con stop dalle 8:45 alle 15. Ecco gli orari e le fasce di garanzia.

Sciopero generale a Milano venerdì 12 dicembre di tutti i settori pubblici e privati. A rischio bus, metro e tram Atm dalle 8:45 alle 15 e i treni Trenord. La protesta è indetta contro la legge di bilancio.

