Sciopero generale 12 dicembre | i treni garantiti Bus metro e tram le fasce di garanzia città per città

Lo sciopero generale del 12 dicembre 2025 si preannuncia un giorno di forti disagi per i trasporti pubblici in tutta Italia. Treni garantiti in alcune fasce, mentre bus, metro e tram potrebbero subire interruzioni o cancellazioni, creando disagi per pendolari e cittadini. Ecco cosa aspettarsi e le fasce di garanzia nelle principali città.

Roma, 11 dicembre 2025 - Un venerdì difficile sulle strade e nelle stazioni. Tra bus fermi, metro a singhiozzo e treni cancellati, pendolari e viaggiatori dovranno armarsi di pazienza: lo sciopero nazionale del 12 dicembre coinvolgerà quasi tutti i settori pubblici e privati, con possibili disagi in tutta Italia.