Sciopero di venerdì 12 dicembre 2025 | treni a rischio per 21 ore

Venerdì 12 dicembre 2025 si terrà uno sciopero generale di 21 ore proclamato dalla Cgil, che coinvolgerà il settore dei trasporti. Durante questa giornata, i treni potrebbero subire disagi e cancellazioni, con ripercussioni sui viaggi e sulla mobilità nazionale. La protesta è motivata dal malcontento verso la legge di bilancio e le sue conseguenze.

