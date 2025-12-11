Sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 12 dicembre 2025 | gli orari città per città

Il venerdì 12 dicembre 2025 si preannuncia un'interruzione significativa del trasporto pubblico locale a causa di uno sciopero generale indetto dalla Cgil. Bus, metro e tram potrebbero subire disagi e sospensioni in diverse città italiane, influenzando la mobilità quotidiana dei cittadini. Ecco gli orari e le città coinvolte nell'agitazione.

Lo sciopero generale di venerdì 12 dicembre ferma anche il trasporto pubblico locale. In molte città bus, metro e tram sono a rischio per l'agitazione indetta dalla Cgil. Si profila dunque un altro venerdì nero con i pendolari che dovranno districarsi tra mezzi che non passano o che lo fanno con. 🔗 Leggi su Today.it

Domani (quasi) tutti fermi, ma venerdì c'è sciopero dei mezzi pubblici e allora si torna a viaggiare - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre sciopero generale Cgil, disagi per treni e mezzi pubblici Vai su X

Sciopero generale il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e settori coinvolti - Domani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio ... Lo riporta fanpage.it

Sciopero generale 12 dicembre 2025/ Mezzi pubblici, autostrade, porti e taxi: chi si ferma e gli orari - Previsto uno sciopero generale il 12 dicembre 2025, si fermano i mezzi pubblici, le autostrade ma anche i porti e i taxi, tutti i dettagli ... Come scrive ilsussidiario.net