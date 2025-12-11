Sciopero Cgil in piazza | La città è sotto attacco

In una manifestazione di protesta, la Cgil sfila in piazza con un messaggio chiaro: la città è sotto attacco. La mobilitazione chiede aumenti salariali e pensionistici, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, investimenti su sanità e istruzione, e una strategia contro precarietà e ingiustizie fiscali. Un momento di confronto e richiesta di cambiamento per un futuro più giusto.

Aumento di salari e pensioni, fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, 'no' al riarmo e investire su sanità e istruzione; contrasto alla precarietà, vere politiche industriali, una riforma fiscale equa e progressiva. Questi alcuni dei temi che hanno spinto la Cgil a scioperare domani contro la legge di bilancio. Le proteste che avverranno tra 24 ore coinvolgeranno tutto il lavoro pubblico e privato. Ieri mattina, intanto, il sindacato ha illustrato le modalità con cui avverrà lo sciopero in città, lanciando anche un appello ai sindaci del territorio: "Scendete in piazza al nostro fianco", ha chiesto il segretario generale Cgil Michele Bulgarelli.

Per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL contro una legge di bilancio ingiusta, VENERDI' 12 DICEMBRE tutti gli uffici e sedi della Cgil di Ferrara e provincia saranno chiusi al pubblico. Apertura regolare sabato 13 dicembre.

