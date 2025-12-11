Sciopero Cgil 12 dicembre | in Emilia-Romagna 10mila lavoratori a rischio Ecco cosa sta succedendo

Bolognatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre, la Cgil proclama uno sciopero generale in tutta Italia, con particolare attenzione all’Emilia-Romagna, dove circa 10.000 lavoratori rischiano di essere coinvolti. La protesta nasce dalle crescenti preoccupazioni legate all’aumento della precarietà, all’espansione della Naspi e alla forte crescita della cassa integrazione straordinaria, che evidenziano le tensioni sociali in atto.

L’aumento della precarietà, la crescita del ricorso alla Naspi e una cassa integrazione straordinaria più che raddoppiata rispetto a due anni fa spingono la Cgil a uno sciopero generale il 12 dicembre contro la legge di bilancio del governo Meloni. In Emilia-Romagna la situazione è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

