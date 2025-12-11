Sciopero alla ex Marelli ritardi nei pagamenti degli stipendi

Lo sciopero alla ex Marelli di Crevalcore ha causato ritardi nei pagamenti degli stipendi, riaccendendo le tensioni tra i lavoratori. A poco più di un anno dal salvataggio dell’azienda, i dipendenti della Tecnomeccanica, subentrata nella gestione, hanno deciso di incrociare le braccia per protestare. La situazione mette in discussione la stabilità dello stabilimento e le prospettive future.

Bologna, 11 dicembre 2025 – Tornano le nuvole sullo stabilimento di Crevalcore. A poco più di un anno dal salvataggio in extremis che aveva scongiurato la chiusura, i lavoratori della Tecnomeccanica, l'azienda subentrata nella gestione della storica fabbrica ex Marelli, incrociano le braccia. Per la giornata di oggi, 11 dicembre, è stato proclamato uno sciopero di otto ore su tre turni, accompagnato da un presidio davanti ai cancelli della fabbrica. Il motivo dello sciopero: stipendi a rischio e fondi bloccati. La mobilitazione nasce da una comunicazione che ha fatto scattare l'allarme tra le tute blu.

