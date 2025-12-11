Sciopero 12 dicembre | modifiche alla circolazione dei bus a Firenze Il percorso del corteo

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero che interesserà il servizio di autobus a Firenze, con modifiche nel percorso del corteo e potenziali disagi per il trasporto pubblico. Autolinee Toscane ha comunicato che molte linee saranno coinvolte, prevedendo possibili rallentamenti e interruzioni anche nel resto del servizio urbano.

Autolinee Toscane fa sapere che, essendo molte le linee interessate, possibili disagi e rallentamenti potrebbero verificarsi anche per il resto del servizio urbano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

