Sciopero 12 dicembre | modifiche alla circolazione dei bus a Firenze Il percorso del corteo

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero che interesserà il servizio di autobus a Firenze, con modifiche nel percorso del corteo e potenziali disagi per il trasporto pubblico. Autolinee Toscane ha comunicato che molte linee saranno coinvolte, prevedendo possibili rallentamenti e interruzioni anche nel resto del servizio urbano.

Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It Vai su X

Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici - facebook.com Vai su Facebook

