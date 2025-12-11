Sciopero 12 dicembre 2025 a Roma | chi si ferma e le fasce di garanzia

Il 12 dicembre 2025 a Roma si terrà uno sciopero generale proclamato dalla Cgil, coinvolgendo vari settori dei servizi pubblici e dei trasporti. La giornata potrebbe determinare disagi e variazioni nelle modalità di spostamento, con fasce di garanzia previste per garantire i servizi essenziali. Ecco cosa sapere sulle implicazioni e le fasce di garanzia previste.

Domani, 12 dicembre 2025, Roma si prepara a una giornata complessa sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici, dato che è in programma uno sciopero generale proclamato dalla Cgil che coinvolgerà diversi settori e potrebbe avere ripercussioni significative sugli spostamenti quotidiani. Lo stop, previsto per l'intera giornata di venerdì, riguarderà in particolare il trasporto ferroviario e i bus Cotral, mentre restano confermati alcuni servizi essenziali nelle tradizionali fasce di garanzia.