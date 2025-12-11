Sciopero 12 dicembre 2025 a Roma | chi si ferma e le fasce di garanzia
Il 12 dicembre 2025 a Roma si terrà uno sciopero generale proclamato dalla Cgil, coinvolgendo vari settori dei servizi pubblici e dei trasporti. La giornata potrebbe determinare disagi e variazioni nelle modalità di spostamento, con fasce di garanzia previste per garantire i servizi essenziali. Ecco cosa sapere sulle implicazioni e le fasce di garanzia previste.
Domani, 12 dicembre 2025, Roma si prepara a una giornata complessa sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici, dato che è in programma uno sciopero generale proclamato dalla Cgil che coinvolgerà diversi settori e potrebbe avere ripercussioni significative sugli spostamenti quotidiani. Lo stop, previsto per l’intera giornata di venerdì, riguarderà in particolare il trasporto ferroviario e i bus Cotral, mentre restano confermati alcuni servizi essenziali nelle tradizionali fasce di garanzia. LEGGI ANCHE: «L’arte è ovunque»: Refik Anadol ridisegna Gorizia con un tunnel di luce e dati Sciopero Roma 12 dicembre,: treni e Cotral a rischio, Atac regolare. 🔗 Leggi su Funweek.it
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Come scrive tg24.sky.it
Sciopero 12 dicembre 2025 a Roma: chi si ferma e le fasce di garanzia - Domani, 12 dicembre, Roma affronta uno sciopero generale Cgil: treni e bus Cotral a rischio, garantite solo le fasce essenziali. Da funweek.it
12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE - facebook.com Vai su Facebook
Sarà #sciopero il 18 dicembre per le lavoratrici e i lavoratori #UnicoopEtruria. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs contro il piano di cessioni e chiusure di 24 negozi, compresi 12 #Superconti e degli insensati tagli con 520 posti a rischio. Vai su X