Sciopero 12 dicembre 2025 a Roma | chi si ferma e le fasce di garanzia

Il 12 dicembre 2025 a Roma è previsto uno sciopero generale proclamato dalla Cgil, che interesserà vari settori e potrebbe influenzare la mobilità cittadina. La giornata si preannuncia complessa con possibili disagi per i cittadini, richiedendo attenzione alle fasce di garanzia e alle modalità di trasporto alternative.

Domani, 12 dicembre 2025, Roma si prepara a una giornata complessa sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici, dato che è in programma uno sciopero generale proclamato dalla Cgil che coinvolgerà diversi settori e potrebbe avere ripercussioni significative sugli spostamenti quotidiani. Lo stop, previsto per l’intera giornata di venerdì, riguarderà in particolare il trasporto ferroviario e i bus Cotral, mentre restano confermati alcuni servizi essenziali nelle tradizionali fasce di garanzia. LEGGI ANCHE: «L’arte è ovunque»: Refik Anadol ridisegna Gorizia con un tunnel di luce e dati Sciopero Roma 12 dicembre,: treni e Cotral a rischio, Atac regolare. 🔗 Leggi su Funweek.it

Sciopero generale venerdì 12 dicembre

Video Sciopero generale venerdì 12 dicembre Video Sciopero generale venerdì 12 dicembre

Cerca Video Caricamento del Video...

Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia Vai su X

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Come scrive tg24.sky.it

Sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la Manovra, stop a trasporti, scuola e sanità: orari e fasce di garanzia - La Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra «ingiusta» e «balorda», come ... Segnala leggo.it