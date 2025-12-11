Sci Gisin è caduta nella prova di St Moritz | è in ospedale

Durante la seconda prova cronometrata a St. Moritz, Michelle Gisin è caduta, causando preoccupazioni sulla sua condizione. La sciatrice svizzera è stata immediatamente assistita e trasportata in ospedale per le verifiche mediche. La sua situazione resta sotto osservazione, mentre gli organizzatori monitorano gli sviluppi prima della discesa prevista.

Roma, 11 dic. (askanews) – Michelle Gisin è stata vittima di una brutta caduta nel corso della seconda prova cronometrata in vista della discesa di St. Moritz (Svizzera) che venerdì aprirà la stagione delle prove veloci nella Coppa del Mondo femminile. La 32enne elvetica, due volte campionessa olimpica, ha perso il controllo degli sci a una velocità di circa 112 kmh, scivolando contro la rete di sicurezza senza rallentare. Come riportato da SRF, Gisin è stata trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti. Si teme un lungo stop, anche se il media elvetico precisa che la sciatrice non ha riportato lesioni alla schiena, alla testa o al collo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

