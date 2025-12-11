sci di fondo ultima recita per federico pellegrino sul prediletto palcoscenico di davos

A Davos, celebre meta del World Economic Forum, si svolgerà la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo. La località svizzera, simbolo del circuito internazionale, ospiterà le competizioni, offrendo uno scenario suggestivo per un evento di grande prestigio nel calendario dello sci di fondo.

La terza tappa della Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo si terrà a Davos. La località svizzera, famosa soprattutto per essere la sede del Forum economico Mondiale, è al contempo una grande classica del massimo circuito del fondo. A testimoniarlo, ci sono ben 56 gare maschili individuali andate in scena dal 1982 a oggi! Numerose le soddisfazioni azzurre su queste nevi, giunte soprattutto grazie a Federico Pellegrino. Il trentacinquenne valdostano ha vinto ben 4 volte la sprint a skating (2014, 2015, 2020, 2022), attestandosi peraltro alla piazza d'onore sia nel 2017 che nel 2018! Curiosamente, la storia d'amore di Chicco con la location rossocrociata era cominciata nel 2013, quando si era classificato terzo nonostante si gareggiasse a tecnica classica.