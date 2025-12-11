Sci alpino oggi in tv seconda prova discesa St Moritz 2025 | orario startlist programma streaming

Oggi si disputa la seconda prova di discesa femminile a St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Ecco orario, startlist, programma e tutte le informazioni per seguire l'evento in diretta streaming, nel cuore di un intenso fine settimana di gare sulla pista svizzera.

Si entra ufficialmente nel vivo del lungo fine settimana di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla splendida pista denominata “Corviglia” ci aspetta la seconda prova della discesa che andrà in scena a partire dalle ore 10.30. Ieri nel primo allenamento abbiamo assistito ad una grande prestazione di Lindsey Vonn, mentre Sofia Goggia ha chiuso al terzo posto alle spalle della norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Quale sarà il programma sulle nevi elvetiche? Dopo la prova odierna delle ore 10.30, a partire da domani venerdì 12 dicembre si inizierà a fare davvero sul serio. 🔗 Leggi su Oasport.it