Sci alpino finalmente comincia la stagione della velocità Grande attesa per Goggia a St Moritz

Dopo sette gare completamente dedicate alle discipline tecniche (4 giganti e 3 slalom), comincia la stagione della velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà una tre giorni importante in quel di St. Moritz, dove in programma ci sono due discese ed un superG. Una località quella svizzera che evoca dolcissimi ricordi all’Italia, visto che proprio in Engadina sono arrivate il maggior numero di vittorie azzurre al femminile (otto). I fari sono ovviamente tutti puntati su Sofia Goggia, che si presenta ai nastri di partenza come la principale favorita nella velocità. I tanti infortuni hanno sicuramente ridotto la concorrenza per la bergamasca, che punta a conquistare sia la coppa di discesa sia quella di superG. 🔗 Leggi su Oasport.it