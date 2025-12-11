Sci alpino finalmente comincia la stagione della velocità Grande attesa per Goggia a St Moritz
Dopo un primo segmento dedicato alle discipline tecniche, la stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si apre alle gare di velocità. L’attesa è alta, soprattutto per l’esordio di Sofia Goggia a St. Moritz, che promette emozioni e sfide nel clima frizzante delle piste di alta quota.
Dopo sette gare completamente dedicate alle discipline tecniche (4 giganti e 3 slalom), comincia la stagione della velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà una tre giorni importante in quel di St. Moritz, dove in programma ci sono due discese ed un superG. Una località quella svizzera che evoca dolcissimi ricordi all’Italia, visto che proprio in Engadina sono arrivate il maggior numero di vittorie azzurre al femminile (otto). I fari sono ovviamente tutti puntati su Sofia Goggia, che si presenta ai nastri di partenza come la principale favorita nella velocità. I tanti infortuni hanno sicuramente ridotto la concorrenza per la bergamasca, che punta a conquistare sia la coppa di discesa sia quella di superG. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Zampata di Lindsey Vonn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI NOR- Lo riporta oasport.it
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Solden: orari e diretta - Comincia la Coppa del Mondo di sci alpino con lo Slalom Gigante femminile di Solden che vedrà come protagonista anche Sofia Goggia: a che ora comincia la gara e dove vederla. Da fanpage.it
Alla quindicesima gara stagionale di Coppa del Mondo tra uomini e donne l’Italia dello sci alpino conquista finalmente un podio nell’inverno dei Giochi olimpici di casa di Milano Cortina, e a regalarglielo, nel gigante maschile di Beaver Creek, è il gardenese, c - facebook.com Vai su Facebook