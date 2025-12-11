Sci alpino brutta caduta per Michelle Gisin in prova | l’elvetica portata via in elicottero

Durante la seconda prova cronometrata della discesa femminile a St. Moritz, Michelle Gisin ha subito una caduta accidentale, che ha richiesto il suo trasporto in elicottero. L'incidente, avvenuto sulla pista svizzera della Coppa del Mondo 2025-2026, ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Nel corso della seconda prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz, in Svizzera, sede della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, l’ elvetica Michelle Gisin è stata vittima di una brutta caduta. La svizzera è uscita di pista nel quarto settore, ha divelto la prima fila delle reti di protezione e si è fermata nella seconda. Il sito svizzero blick.ch parla di Gisin pienamente reattiva dopo la caduta, capace addirittura di fare delle battute, ma questo, al momento non permette ancora di escludere un infortunio grave. Davide Simoncelli, del fornitore degli sci della svizzera, la Salomon, ha dichiarato: “ Non so come stia Michelle Gisin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, brutta caduta per Michelle Gisin in prova: l’elvetica portata via in elicottero

