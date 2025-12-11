Schlein incassa l’ok di Bonaccini Ma rischia la palude

Cms.ilmanifesto.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre giorni dall’assemblea nazionale del Partito Democratico convocata da Elly Schlein, si intensificano i segnali di un possibile sostegno da parte di Stefano Bonaccini. L’appuntamento, volto a fare il punto sulla situazione politica e sui rendiconti finanziari, si distingue per le tensioni e le incertezze che attraversano il partito, mettendo in discussione il futuro percorso condiviso.

Mancano tre giorni all’assemblea nazionale del partito democratico convocata da Elly Schlein. Ufficialmente serve a fare il punto sulla situazione politica e a rendicontare gli introiti del 2 per 1000. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

schlein incassa l8217ok di bonaccini ma rischia la palude

© Cms.ilmanifesto.it - Schlein incassa l’ok di Bonaccini. Ma rischia la palude

Il peso del voto delle Marche su centrodestra e Pd - Più che Ohio d’Italia, la regione adriatica può cambiare gli equilibri interni dei due fronti. Da lettera43.it

Così Schlein prova a rompere l'«assedio»: caccia a volti nuovi, asse con Landini e avvicinamento a Bonaccini - Elly Schlein giura di non sentirsi sotto assedio: «Il mio campo di battaglia adesso è rappresentato dalla ... Lo riporta roma.corriere.it